أقدم أحد منسوبي اللغات والترجمة بالمسجد الحرام على إرشاد معتمر من الجنسية الأوزبكية إلى الطريق المؤدي إلى جبل الصفا من أجل أداء المناسك، من خلال السعي بين الصفا والمرورة.

ونشرت “العربية” فيديو يظهر المعتمر وأسرته يوجهون الشكر لمن أرشدهم إلى طريقهم الصحيح، فيما أكدت وزارة الحج والعمرة أنه من أجل تأدية عمرة آمنة يجب اتباع الإرشادات.

وتتمثل تلك الإرشادات في: أولًا: لتجنب آلام القدمين أثناء المشي على البلاط، يجب إحضار جوارب صحية او مخصصة، وكذلك عدم المشي حافيًا لمدة طويلة، ثانيًا: لتجنب حصول تسلخات جلدية، يجب استخدام كريمات طبية، واستشارة طبيب الجلدية.

وأشارت إلى أن ثالثًا: لتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية، يجب ارتداء الكمامات الطبية، وتغيير الكمامات المستعملة.