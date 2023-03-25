الاعداد السابقة للصحيفة
السبت25 مارس

سقوط مؤلم لجندية اثناء التدريب

منذ 40 دقيقة
0
1218
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    الأمير تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز سعى لاستقرار العرب وحذر من التفرقة (فيديو)

    الأمير تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز سعى لاستقرار العرب وحذر من التفرقة (فيديو)

    منذ 10 دقيقة
    0
    1122
    إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها مليوني م2

    إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها مليوني م2

    منذ 22 دقيقة
    0
    1187

    سقوط مؤلم لجندية اثناء التدريب

    منذ 40 دقيقة
    0
    1218
    ‏«الحج» توضح سبب تحديد عمرة واحدة في رمضان

    ‏«الحج» توضح سبب تحديد عمرة واحدة في رمضان

    منذ 50 دقيقة
    0
    12442
    امرأة تخفي جثة والدتها عدة شهور لتحصل على معاشها التقاعدي

    امرأة تخفي جثة والدتها عدة شهور لتحصل على معاشها التقاعدي

    منذ 60 دقيقة
    0
    929