أزالت إمارة منطقة القصيم ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية ، بلغت مساحتها 2.175.763 متر مربع وذلك خلال ثلاثة أشهر ، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير القصيم.

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناء على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ،وتطبيق العقوبات بحق المتعدين،مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.