أنهى رجل، سبق وظهر قبل عدة سنوات في البرنامج العائلي الشهير لمقدمه الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، حياة زوجته بإطلاق النار عليها.

وظهر “تيموثي بليفنيك” في برنامج ستيف هارفي، قبل 4 سنوات والذي سأله آنذاك: “ما هو أكبر خطأ ارتكبته في زواجك؟”، ليجيب الرجل مازحا آنذاك: “زواجي نفسه”، لكن الإجابة، التي اتخذت منحى فكاهيا في حينها لم تعد كذلك، بعد القبض على صاحبها إثر قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية على زوجته.

واتخذت المزحة شكلا مخيفا فيما يبدو، وتم اعتبارها على أنها إشارة مبطنة على اضطرابه النفسي، فيما عثر على ريبيكا، البالغة من العمر 41 عاما، وهي ممرضة ووالدة لثلاثة أطفال، ميتة في منزلها في ولاية إلينوي بعد تعرضها لإطلاق النار في 23 فبراير الماضي.