بالفيديو.. الأمير بندر يحكي قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة خلال حرب الخليج

روى الأمير بندر بن خالد الفيصل، قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة فترة حرب الخليج.
وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، خلال برنامج “ذات” مع سامي الجابر: “رحت بيت خطيبتي وكانت الأبواب وقتها مغلقة ومن على الباب يمسك سلاح رشاش فحدثت نفسي عندما رأيت المشهد: أنا بشوفها وأمها موجودة الأمر ما يحتاج لعسكر ورشاش”.
وتابع: “سألني المسلح وين تبي تروح؟ فأجبته: أنا عندي موعد ليجيبني: يا ابن الحلال الصفارات شغالة والصواريخ محولة علينا، فقررت العودة وقلت سآتي لكم في وقت لاحق”.
الأمير بندر بن خالد الفيصل يحكي قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة فترة حرب الخليج#ذات_بندر_خالد_الفيصل @BandarKAlfaisal@SamiAlJaber pic.twitter.com/wcDK3RNQQ6
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 24, 2023
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