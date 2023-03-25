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السبت25 مارس

بالفيديو.. الأمير بندر يحكي قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة خلال حرب الخليج

منذ 12 ثانية
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بالفيديو.. الأمير بندر يحكي قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة خلال حرب الخليج
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روى الأمير بندر بن خالد الفيصل، قصة الرجل المسلّح الذي استقبله عند الباب يوم الخطوبة فترة حرب الخليج.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، خلال برنامج “ذات” مع سامي الجابر: “رحت بيت خطيبتي وكانت الأبواب وقتها مغلقة ومن على الباب يمسك سلاح رشاش فحدثت نفسي عندما رأيت المشهد: أنا بشوفها وأمها موجودة الأمر ما يحتاج لعسكر ورشاش”.

وتابع: “سألني المسلح وين تبي تروح؟ فأجبته: أنا عندي موعد ليجيبني: يا ابن الحلال الصفارات شغالة والصواريخ محولة علينا، فقررت العودة وقلت سآتي لكم في وقت لاحق”.

 

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