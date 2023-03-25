كشفت صور تجسسية عن سيارة هيونداي سنتافي والتي جاءت مستوحاه بشكل خاص من ديفندر، ولكن اتخذت هيونداي فلسفة تصميم فريدة في المقصورة، والتي تظهر لأول مرة ، بشاشة موحدة تجمع بين لوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية على العكس من الشاشتين المنفصلتين في ديفندر.

وتأتي السيارة بشاحنين لاسلكيين للجوال، وعداد دائري للتحكم في إعدادات الصوت، ولكن يمكن ملاحظة بعض اللمسات المشابهة لديفندر مع ذلك مثل المقود السميك والعدادات الدائرية الرقمية للتحكم في إعدادات التدفئة وستتوفر سنتافي الجديدة بثلاثة صفوف للمقاعد، وقد تتوفر بصفين من المقاعد في بعض الأسواق

ويعتمد محرك سنتافي 2024 على محركات بنزين 4 سلندر تيربو، مع نسخة 1.6 لتر هجينة بالقابس.. وقد تقرر هيونداي إيقاف محرك 6 سلندر 3.5 لتر بالتنفس الطبيعي المتوفر في الجيل الحالي.