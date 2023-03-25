أوضحت أبرار المطيري أخصائية صحة عامة كيفية التعامل مع انخفاض السكر أثناء الصيام؟

وقالت المطيري :” يجب إجراء تقييم طبي ومراجعة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط جرعات الدواء، كما يجب مراقبة مستوى السكر خلال الصيام”.

وأضافت ” ولتجنب حدوث أي مضاعفات خلال فترة الصيام، يجب معرفة أعراض انخفاض نسبة مستوى السكر والتي تشمل، التعرق، الصداع الإرهاق، التوتر، ومعرفة الإصابات الأولية في حالة الإصابة بها ”

وتابعت” يجب الاهتمام بتناول جرعة الدواء في الوقت المحدد، والاهتمام بتناول ثلاث أو أربعة وجبات منفصلة مابين الإفطار إلى السحور، وكذلك الاهتمام بشرب الماء وعدم استهلاك كميات كبيرة من السكر وممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار بساعتين ”