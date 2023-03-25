أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، موجة من الجدل الواسع بسبب طريقة استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.‏

وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب متسخة، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.

ومن الغريب أن كافة أفراد أسرة ترودو، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، كانوا يرتدون جميعا أحذيتهم في الصورة، باستثناء نجله، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

وكتب أحد الحسابات: “هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا”.