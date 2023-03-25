أعرب مواطن عن سعادته بما شاهده خلال الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته الرابعة والعشرين.

ونقل المواطن ما شاهده لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، قائلاً: “ما رأيناه يثلج الصدر، والدولة تعتني بالقرآن الكريم منذ المؤسس وحتى هذه اللحظة”.

وأضاف: “إن ما رأينا في هذه المسابقة على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم شيء يثلج الصدر، والدولة تعتني بالقرآن الكريم منذ الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى هذه اللحظة”.

وتابع: “التطور الكبير الذي تشهده المملكة بتوفيق من الله ثم من منكم وبجهودكم, سائلاً الله أن يحفظكم ويوفقكم ويسدد على الخير خطاكم”.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لعدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه – رعاه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في قصر اليمامة بالرياض.