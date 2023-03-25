وثقت لقطات مصورة تخصيص طابق في الحرم المكي للعربات العادية والكهربائية الخاصة بكبار السن، ما ساهم في تقليل الازدحامات في المسجد الحرام.

وكانت رئاسة الحرمين الشريفين، استعدت بشكل استباقي بخطة تنفيذية محكمة لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة في ظل الزيادة الهائلة والكبيرة للمعتمرين والزوار.