وثقت لقطات مصورة تخصيص طابق في الحرم المكي للعربات العادية والكهربائية الخاصة بكبار السن، ما ساهم في تقليل الازدحامات في المسجد الحرام.
وكانت رئاسة الحرمين الشريفين، استعدت بشكل استباقي بخطة تنفيذية محكمة لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة في ظل الزيادة الهائلة والكبيرة للمعتمرين والزوار.
شاهد.. تخصيص طابق في #الحرم_المكي للعربات العادية والكهربائية الخاصة بكبار السن#العربية_في_رمضان @H_alsufayan pic.twitter.com/BG3BnfZSwK
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 25, 2023
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