كشف د. عمر غرامه العمروي عن مساهمته الرسمية في تصميم «علم المملكة» بعد حافظ وهبة.

وقال “العموري” لبودكاست رسالة أن من صمم على المملكة الشيخ حافظ وهبة وهو مصري ولما صممه وأهداه للملك عبدالعزيز أمر المؤسس بأن يكون في الديوان الملكي.

وبعد تصميم العلم بطريقة حافظ وهبي وتضمنت أن لام ألف الثانية كانت متقاطعة، مشيراً إلى أنه لم يستحسن ذلك فقام بعمل نسخته عام 91 وعرضها على الأمير تركي بن عبدالعزيز بأن تكون لام ألف الثانية مثل الأولى فطلب منه الأمير أن يرسمها ويعرضها عليه.

وتابع أنه عندما رأى النسختين فضل نسخته عن نسخة حافظ وهبة وأمر بها، ولفت نظره أن من رسم اسم السعودية باللغة الإنجليزية على الطائرات وضع بداخله صليب فرأى أن يغير، ولما رآها أيضاً تم تغييرها واعتمد العلم بصيغته.