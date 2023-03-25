أوضح المدرب الرياضي عبد المحسن المرغلاني، أنه لا تصح ممارسة الرياضة بشدة قبل الإفطار لمن يعاني من مشاكل الصحية.

وقال المرغلاني: “من يريد أن يتمرن ويفضل شخصيا أن يتمرن قبل الفطار ننوه له أنه ممكن يتمرن بشرط ألا يكون يعاني من مشاكل صحية، وأيضا شرط أن يتزامن انتهاء التمرين مع وقت الإفطار حتى يستطيع تناول الوجبة بعد التمرين”.

وأشار إلى أن التمرين بعد الإفطار يعد أنسب وقت حيث يكون الشخص لديه طاقة أكبر وبالتي يؤدي بشكل أفضل، لكن التمرين قبل الإفطار أفضل من عدم التمرين نهائيا.