شهدت الحلقة الثالثة من برنامج “ستوديو 23″، تقليد المطرب والملحن الراحل فوزي محسون.
وظهر حبيب الحبيب مؤديا شخصية فوزي محسون، وهو يغنى إحدى الأغاني الشهيرة وهي “من بعد مزح ولعب”.
ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات العالمية المعروفة.
حبيب الحبيب بشخصية فوزي محسون@habeeb1976#ستوديو23
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ucHdN2s39o#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/n8xQX2IuoE
— MBC1 (@mbc1) March 25, 2023
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