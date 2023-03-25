كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قائدة المنتخب الوطني للسيدات بيان صدقة بعد دخول المنتخب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودخل المنتخب الوطني للسيدات، أمس الجمعة، رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أشاد بما حققته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط أنه يعد إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية بدخول أخضر السيدات لتصنيف فيفا تعد تتويجًا لاستثمارات واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ومتابعة وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم.