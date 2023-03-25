ذكرت تقارير إعلامية أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع أحد زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقين في نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير أن النصر مهتم وبقوة بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث زامله رونالدو خلال الفترة من 2018 إلى 2021 في صفوف فريق السيدة العجوز، خاصة أن إدارة يوفنتوس لا تفكر في التجديد لـ كوادرادو بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرغب النصر في ضم كوادرادو لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف أصفر الرياض مع اللاعب سلطان الغنام.

ويلعب كوادرادو صاحب الـ 34 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2017 قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.