أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا في فرنسا، بعدما خلع ساعة ثمينة من معصمه تحت الطاولة، عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد ، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن ساعة ماكرون يبلغ سعرها 80 ألف يورو، وظهر وهو يرتديها في بداية اللقاء ليزيلها من معصمه أثناء حديثه عن قانون التقاعد.

وأوضح مقربون من ماكرون لوسائل إعلام، أنه “بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ساعته من أجل إخفائها ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة”.

من جانبه رد قصر الإليزيه ، بأن ماكرون خلع الساعة لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام، وأن تكلفتها لا تتجاوز 2400 يورو.