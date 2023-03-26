أعلنت شركة المياه الوطنية انتهائها من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة بتكلفة مالية بلغت (2.566.120) ريالاً، لتواصل بذلك سلسلة تنفيذ المشاريع، والدفع بعجلة التنمية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في تلبية احتياجات المواطنين والسكان.

وبينت الشركة أن المشروع المُنفّذ جاء استكمالاً لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، المتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت (2,267) متراً طولياً، موضحةً أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.

وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق البرامج والخطط الإستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة.