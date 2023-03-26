كشفت الإدارة العامة للمرور، كيفية الوصول للمسجد الحرام أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإدارة، أن خيارات الوصول للحرم المكي خلال رمضان تتضمن المواقف الخارجية للعاصمة المقدسة من خلال نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها إلى المحطات الداخلية، ثم يستمرون بالسير وصولاً للحرم، وكذلك موقف جدة السريع انطلاقاً من موقف الشميسي وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب.

وأشارت إلى أن الخيارات تشمل موقف الشرائع، انطلاقاً من موقف طريق الشرائع وصولاً إلى محطة باب علي، بالإضافة إلى موقف النوارية انطلاقاً من موقف طريق المدينة المنورة وصولاً إلى محطة جرول.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى موقف الليث وصولاً إلى محطة طريق الأمير متعب ثم إلى محطة أجياد المصافي، إلى جانب موقف الهدا انطلاقاً من موقف طريق الطائف وصولاً إلى محطة جبل الكعبة الشرقية.