تمكن علماء من ابتكار نوعاً من الملابس الذكية التي بإمكانها قياس نسبة الإرهاق البدني الذي يعانيه مرتديها.

وأوضح العلماء بالمعهد الفيديرالي للتكنولوجيا في زيوريخ بسويسرا، خيوط إلكترونية قادرة على قياس كيفية تحرك جسم الشخص بدقة، لافتين إلى أن مستشعر النسيج المدمج مباشرة في الملابس الرياضية أو ملابس العمل يتنبأ بمستوى استنفاد مرتديها الجهد البدني.

وقال الفريق العلمي، بقيادة كارلو مينون، أستاذ تكنولوجيا الصحة المتنقلة، أن المستشعر ينتج قياسات في الوقت الفعلي لمدى إرهاق الشخص أثناء المجهود البدني، مشيرين إلى أنه يتم إرسال النتائج إلى الهاتف المحمول.

واختبر العلماء المستشعر الجديد بدمجه في الملابس الرياضية لمجموعة من المتطوعين، ومن خلال إلقاء نظرة خاطفة على هواتفهم الذكية، تمكّن المتطوعون من معرفة متى وصلوا إلى الحد الأقصى، وما إذا كان يجب عليهم أخذ قسط من الراحة.