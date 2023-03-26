أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (2,258,303) بطاقات هوية وطنية خلال العام الماضي بحسب إحصائية نشرتها اليوم لأبرز إنجازاتها خلال عام 2022م.

وأظهرت الإحصائية أنه تم إصدار (867,784) سجل أسرة، فيما بلغ إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية (672,761) شريحة بيانات.

وأجرت الأحوال المدنية خلال العام الماضي (635,331) عملية تعديل مهنة للمستفيدين، بينما أرشفت (442,004) وثائق إلكترونيًا، ورممت (67,859) وثيقة.

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من إصدار (750,511) وثيقة وإيصالها إلى العنوان الوطني للمستفيد عبر البريد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة تعديل المؤهل الدراسي (1,435,226) مستفيداً.

وتضمنت الإحصائية إجمالي المستفيدين من خدمة بياناتي (445,037) مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الخدمية، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغت العمليات الإلكترونية التي أجراها المستفيدون عبر خدمة “التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية” (1,078,666) عملية.

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في مختلف المناطق لعدد (40,384) مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من مركز الاتصال للعناية بالعملاء (263,591) مستفيدًا.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه تم تدشين (3) خدمات جديدة خلال العام الماضي، وهي خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر “أبشر” ، وخدمة سجل الأسرة الرقمي، والرقم الموحد المجاني للعناية بالعملاء 1916.

وتعكس هذه الإحصائيات حجم التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الداخلية لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات.