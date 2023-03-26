تشهد العاصمة الرياض منذ صباح اليوم الأحد، هطول الأمطار؛ فيما تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية، إلى تدفق سحب رعدية ممطرة نحو مدينة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة؛ في إشارة إلى تصاعد وتيرة الأمطار.

وذكرت تقارير، أنه تتأثر عموم المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يظهر أثرها جليًّا من خلال صور الأقمار الاصطناعية، التي ترصد كميات كبيرة من السحب الممطرة، يتخللها حدوث البرق والرعد.

وأشارت إلى أن كل الأجزاء الشرقية من المملكة والوسطى، تشهد تساقطًا لزخات من الأمطار متفاوتة الغزارة، تشمل العديد من المناطق بما فيها العاصمة الرياض.