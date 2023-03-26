أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 10459 نقطة (+13 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وصعد سهم زين السعودية، بنسبة 10 % عند 11.84 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم، وبلغت طلبات الشراء على السهم نحو 2.3 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 250.5 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من التوقعات، إضافة إلى الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.5 ريال للسهم عن العام 2022.

وارتفعت أسهم أنابيب، وبحر العرب، الكثيري، بنسبة 10 %.

وصعد سهم لازوردي، بنسبة 2 % عند 12.56 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 2 % عند 45.60 ريال.

وهبط سهما الخدمات الأرضية، والخليجية العامة، عند 22 ريالا (- 5 %) للأول و7.30 ريال (- 4 %)، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر في الربع الرابع 2022.

وتصدر سهم ثمار تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 43.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.

وأغلق سهما السيف غاليري، وبوان، عند 83.30 ريال (- 1 %) للأول و27 ريالا (-2 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.