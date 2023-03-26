قال صاحب السمو الأمير تركي الفيصل إن الملك فيصل بن عبدالعزيز استطاع إقناع أقوى ممول لإسرائيل بالعدول عن تمويله لها ومناهضة العدوان على فلسطين.

وذكر سموه خلال حواره ببرنامج “مسافة”، عبر قناة “الإخبارية” أن الملك فيصل تمكن من إقناع الفرنسيين بالحق الفلسطيني.

وأكد أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول صرح بعد لقائه مع الملك فيصل بأن فرنسا ستقف ضد المعتدي في الأزمة بفلسطين، وعندما اعتدت إسرائيل قام الرئيس ديغول بقطع الاتصالات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، وكانت حينها فرنسا هي الممول الرئيسي لقوات الاحتلال الدباباب والخبراء.