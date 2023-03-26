يتوافد آلاف المصلين في شهر رمضان المبارك يوميا على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، لأداء صلاة التراويح والشعائر الدينية.

وتهتم وكالة المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمصلين وزائري المسجد النبوي.

ويعبتر نشر الرائحة الطيبة ضمن أساسيات الاهتمام والعناية الفائقة بالمسجد النبوي، وتجري أعمال التطييب في المسجد النبوي على مدار اليوم.

وتقوم وكالة المسجد النبوي بتبخير المسجد وتطييبه يوميا،بأفخر أنواع العود والعنبر والعطور والأدهان من خلال أكثر من 1400 جولة في شهر رمضان.

ويستخدم نحو 28 كيلوجراما من العود الطبيعي والعنبر الفاخر، و300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة، لتبخير وتطييب المسجد النبوي.