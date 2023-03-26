شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش” مواقف طريفة لناصر القصبي الذي جسد شخصية “أبو سليمان” وعبدالله السدحان الذي جسد شخصية ““أبو مساعد” أخو زوجة القصبي، بجانب تسليط الضوء على الأزمة الأوكرانية الروسية بتحليل طرحه “القصبي”.

وشهدت الحلقة خلافا أسريا بين القصبي وزوجته وتطورت إلى أن قامت الزوجة وأخوها “السدحان” بطرد “القصبي” من المنزل، وعندما حاول القصبي العودة للمنزل تعرض للذل من قبل زوجته وأخوها، حيث تفاجئ بعدة شروط قالها “السدحان” له منها أن ينام على سطح المنزل وليس في غرفته وألا يتناول الطعام معهم وإنما يتناوله بجوار الكلب، بجانب نقل مليكة سيارته لـ”السدحان”، وتوليه مهام الطبخ، وعدم السماح له باستخدام حمام المنزل.

وانقلبت حياة “القصبي” رأسا على عقب بعد فوزه بمليون ريال حيث تغيرت معاملة زوجته وأخوها في المنزل، وأصبح “القصبي” هو من يملي شروطه على زوجته وشقيقها بينما قام الأخير وأخوته بالتودد لـ”القصبي” أملا في الهناء بما فاز به القصبي من أموال.

ولم تخلو الحلقة من تسليط الضوء على أحد الأحداث المؤثرة على المجتمع، فحلل “القصبي” الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال أن الأزمة بين البلدين نشبت لكون أن أوكرانيا قررت ضرب حلف الأطلسي لكن روسيا أعترضت على ذلك وقررت وهددت بضرب أوكرانيا بالرؤوس النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية رحبت بالأوكرانيين وكانوا لهم عين فراش وعين غطاء.