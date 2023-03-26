روى رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، أحداث الهجوم عل معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية في عام 2019.

ولفت إلى أنه تلقى في الساعة 3:45 دقيقة يوم السبت، وعلم حينها أن أمر خطير قد حدث طالما تم الاتصال عليه في هذا الوقت المبكر في يوم العطلة الأسبوعية فرد على هاتفه وعلم بوجود هجوم صاروخي على المعامل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc.

وأضاف أنه بعد تلقيه الاتصال بعشر دقائق كان قد وصل إلى مركز إدارة التحكم في الظهران، وأول شيء سأل عنه هو وجود إصابات لأن وجود ضحايا بشرية من الطاقة الشابة أمر صعب بعكس الخزانات التي إذا تضررت فيمكن استبدالها وتعويضها.

وأكد أن الحرائق بموقع الهجوم كانت منتشرة في بقيق وخريص وعلم بعدها أن نحو 25 صاروخا وطائرة درون ضربت المعامل، لافتا إلى أنهم حاولوا احتواء الحرائق، وتم التعامل معها والسيطرة عليها بجهودة عدة جهات منها الدفاع المدني وفرق الصيانة خلال 7 ساعات.

وأضاف أنهم أثبتوا في التعامل مع هجوم بقيق أن السعودي لا يخاف، فلم يهرب العاملون في المعامل رغم الصواريخ التي كانت تسقط عليهم، وإنما حرصوا على إخماد الحرائق والحد من انتشار، وسيتم إنتاج فيلم وثائقي عن ذلك.