كشفت مصادر، عن إمكانية تعافي اللاعب سلمان الفرج، قائد فريق الهلال، ومشاركته في الديربي أمام النصر ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي، واردة بحسب نتائج التأهيل والاختبارات اللياقية التي سيخضع لها.

وأوضحت أنه سيكون بكامل الجاهزية أمام أوراوا ريدز الياباني ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نهاية أبريل المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وفق الرياضية.

وكان الهلال أعلن غياب سلمان الفرج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، ولكن المصادر أكدت إمكانية العودة في وقت أبكر، وأن مشاركته في مواجهة النصر تحددها نتائج البرنامج التأهيلي ومدى إمكانية جاهزيته البدنية والفنية.