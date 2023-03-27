ليلى عبدالله ترد على منتقدي “مشهد جريء” في “دفعة لندن”

علقت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله علي الانتقادات التي طالت أحد مشاهد المسلسل الذي يعرض في رمضان الحالي “دفعة لندن”.

ولقى مشهد استخدمت فيه الفنانة رهف محمد – والتي تلعب دور طالبة تدعى “قماشة” – مصطلحًا جريئًا لمسمى قطعة داخلية نسائية؛ انتقادا حادا من قبل المتابعين

وعلقت بالقول في بداية حديثها: “حرام ما يصير على كلمة بمسلسل يعني شلون نقولها حرام نقولها، تنقص رقبتكم ما يصير، أنا ما أفهم شو الحرام شو العيب”.

وأضافت : “ليش دايما إحنا دايما كأغراض بنات ما يصير نقول، حرام عيب، أنا أشوفها مبالغة بالنفاق، أنا أشوف بالنسبة الي كـ ليلى ما شوف إنه فيها شي غلط. اللي قماشة (اسم شخصية رهف محمد) شلون قالت الكلمة هذي، انا ما أشوف فيها شي غلط، أغراض البنات أغراضنا كلنا مو عيب ولا حرام، أنا أشوف هذا عادي”.