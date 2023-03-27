وأنهت أسهم زين السعودية والمواساة، وسليمان الحبيب، وبحر العرب، وصدر، وجاكو، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وصعد سهما سناد القابضة، ووفرة، عند 10.50 ريال (+ 5 %) للأول و33.60 ريال (+ 1 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وتصدر سهم تكوين، والكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

في المقابل، أغلق سهم سابك للمغذيات عند 127.40 ريال (- 9 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 8 ريالات للسهم، عن النصف الثاني 2022.

وتراجع سهم الآمار، بنسبة 7 % عند 141 ريالا.