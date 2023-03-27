أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تشن هجوما على الدولار الأمريكي عندما تستخدم بلاده اليوان الصيني والعملات الأخرى في المعاملات مع الشركاء الأجانب.

وأضاف :”الدولار له مزاياه وسنستخدم الدولار، لكنهم لن يسمحوا لنا بالقيام بذلك، فكيف نقوم بتسديد المدفوعات؟ بعملة مقبولة لشركائنا التجاريين، واليوان أحد هذه العملات، خاصة أنه يستخدمه أيضًا من قبل صندوق النقد الدولي”.

وأكد أن قرار لجوء بلاده للعملات الأخرى فرضته عقوبات غربية على بلاده ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان بوتين قد اقترح في وقت سابق من هذا الشهر أنه يجب استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، ليس فقط في التجارة مع الصين، ولكن أيضًا في معاملات روسيا مع دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مجددا التأكيد على أن روسيا ستواصل التوسع في استخدام العملات التي تعتبرها موثوقة.