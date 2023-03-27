أوضح الدكتور أحمد القرني استشاري جراحة العظام والمتخصص في الطب الرياضي، مدى خطورة إصابة الرباط الصليبي للاعبين.
وقال القرني: “هي ليست خطيرة لكن خطورتها تأتي من احتياجها لمدة زمنية طويلة للاستشفاء والعلاج وغالبا تحتاج لعملية جراحية ومن ثم عملية تأهيلية ثم التشافي”.
وأضاف: “وقد لا يعود اللاعب لنفس الأداء الذي كان عليه قبل الإصابة”.
#طويق | "الرباط الصليبي" من أخطر الإصابات التي تحدث داخل الملاعب؛ فما مدى خطورتها على اللاعبين؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/kk8fwnjgMX
— قناة السعودية (@saudiatv) March 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً