أوضح الدكتور أحمد القرني استشاري جراحة العظام والمتخصص في الطب الرياضي، مدى خطورة إصابة الرباط الصليبي للاعبين.

وقال القرني: “هي ليست خطيرة لكن خطورتها تأتي من احتياجها لمدة زمنية طويلة للاستشفاء والعلاج وغالبا تحتاج لعملية جراحية ومن ثم عملية تأهيلية ثم التشافي”.

وأضاف: “وقد لا يعود اللاعب لنفس الأداء الذي كان عليه قبل الإصابة”.