روت سفيرة المملكة في واشنطن، صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر، ما فعله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داخل مبنى الخزامي من أجل إعداد برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقالت سفيرة المملكة في واشنطن، صاحبة السمو الأميرة ريم بنت بندر، أنه تم تخصيص 7 أدوار من المبنى للجهات الحكومية المشاركة في إعداد البرنامج، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc.

وأكدت أن العمل بين الجهات الحكومية تم بشكل جماعي، فكانت كل جهة تعرض التحديات التي تواجهها على الجهات الأخرى المرتبطة بها ويعملوا على رسم الخطط وإزالة ومعالجة هذه التحديات، وتم إعداد البرنامج خلال 12 أسبوع، كان العمل فيه أشبه بخلية نحل، وأسفرت عن 99 برنامج، وصدر بعدها توحيهات بالتنفيذ.

ولفتت إلى أن ولي العهد كان يدور على الجهات في غرف الخزامى يسأل ويستفسر ويناقش ويطمئن على كل شيء، فيما قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن البرنامج كان يستهدف في البداية رفع أداء الحكومة والسماح لكل الجهات بعمل مبادرات في إطارها، وتم في فترة وجيزة تفريغ مبنى الخزامى للجهات الحكومية للعمل في إعداد البرنامج.

وذكر هندي السحيمي، مساعد وزير المالية، أن الجهات الحكومية كانت تعرض أمام ولي العهد مبادراتها وأهم الأشياء التي تحتاجها، وقرر ولي العهد ألا يتم تقديم المشاريع في الميزانية العامة للدولة،وأن يتم تقديم المشاريع من خلال برنامج التحول الوطني، مؤكدا أن ولي العهد راجع بنفسه كل ورقة من أوراق رؤية المملكة.

مثل بيت العائلة.. جمع الأمير محمد بن سلمان كل الجهات الحكومية في مبنى الخزامى للعمل ومناقشة المشاريع بشكل جماعي ضمن التحول الوطني بدلا من تقديمها في الميزانية العامة للدولة@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعنا

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/NfZvwER4YJ — MBC1 (@mbc1) March 27, 2023