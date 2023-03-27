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الاثنين27 مارس

الصبحان يتوقع فوز النصر بالدوري

منذ 13 دقيقة
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الصبحان يتوقع فوز النصر بالدوري
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كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، عن توقعاته بخصوص بطل دوري المحترفين هذا الموسم.

وقال الصبحان خلال برنامج “سوالف رمضان”: “بنسبة 94% النصر سيكون بطلا للدوري لهذا الموسم”.

وفي سياق آخر رد الصبحان على سؤاله بخصوص سبب عدم ارتباطه كونه لا يجيد التعامل مع الفتيات، قائلا: “أنا إنسان ذكي ومحنك ولساني شعري وتوقعاتي أن أتزوج في 2024 لكن من سعيدة الحظ لسة”.

 

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