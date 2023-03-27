الصبحان يتوقع فوز النصر بالدوري

كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، عن توقعاته بخصوص بطل دوري المحترفين هذا الموسم.
وقال الصبحان خلال برنامج “سوالف رمضان”: “بنسبة 94% النصر سيكون بطلا للدوري لهذا الموسم”.
وفي سياق آخر رد الصبحان على سؤاله بخصوص سبب عدم ارتباطه كونه لا يجيد التعامل مع الفتيات، قائلا: “أنا إنسان ذكي ومحنك ولساني شعري وتوقعاتي أن أتزوج في 2024 لكن من سعيدة الحظ لسة”.
حسن الصبحان – صانع محتوى يتوقع النصر بطلا للدوري لهذا الموسم @Hassanalsobhan@AlNassrFC#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/69SwT4DrYW
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 27, 2023
فقرة #المواجهة ..
هل سبب عدم ارتباطك كونك لا تجيد التعامل مع الفتيات؟..
حسن الصبحان : أنا إنسان ذكي ومحنك ولساني شعري .. وتوقعاتي أن أتزوج في 2024م@Hassanalsobhan#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KTkGQKMNox
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً