أكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به، مشددة أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

ودعا حرس الحدود إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (994) و(999) في بقية مناطق المملكة.