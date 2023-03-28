أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مدير قسم التسويق التجاري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– منسق الجودة السلامة والصحة والبيئة الإقليمي (حائل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الزراعة، علوم الأغذية، إدارة الجودة).

– مساعد مدير الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع