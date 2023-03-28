قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة نونو سانتو، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين.

ويُشار إلى أن فريق الاتحاد استأنف تدريباته، مساء السبت الماضي، على ملعب النادي بعد راحة الأيام الستة، التي حصل عليها اللاعبون بسبب توقف منافسات دوري روشن خلال “أيام فيفا”.

يُذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة نظيره ضمك في الرابع من أبريل المقبل، في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، علمًا بأن ضمك كان قد تعادل مع الاتحاد في الدور الأول بهدف لمثله.