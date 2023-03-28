نجحت شابة مصرية تدعى رنا عبد الحميد في إصدار قرار رسمي يسمح بسماع صوت الآذان بشوارع استوريا في الولايات المتحدة، وذلك بعد مرور 31 عاما قضتها الشابة المصرية وأسرتها في استوريا بالولايات المتحدة دون سماع الأذان من مساجد المنطقة

ونشرت “منى البغدادي” والدة رنا، كواليس الحصول على هذا القرار، الذي بدأ بجهود رنا، التي استلمت قبل يومين قرارا بالسماح بسماع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد لأول مرة في استوريا خلال شهر رمضان.

وكتبت رنا في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: “أخبار تاريخية !!! مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد أستوريا التي نشأت فيها، مما يعني أنك ستسير في شارع استونيا وستسمع صوت الأذان قريبًا.

وأضافت” بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم ، في تلك الصلوات لدينا نداء جميل للصلاة ، يتم مناداة بصوت عالٍ للأغلبية المسلمة. غالبًا ما تصبح مجتمعاتنا أكثر حنينًا إليه في الغربة”.