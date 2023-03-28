أوضح أستاذ علم الجيولوجيا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، دلائل اكتشاف آثار حجرية لإنسان قديم يقدر عمرها بـ1.3 مليون سنة في الشويحطية، بمنطقة الجوف.

وقال بن لعبون، خلال حديثه على برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية:” أن الرسوم الصخرية المكتشفة لها دلالات كبيرة بشأن ذكاء الإنسان القديم وتوثيقه لمجتمعه وظروفه الاجتماعية.”

وأضاف:” أن هناك آثارًا كثيرة منها مواطئ أقدام ولوحات صخرية مرسومة على سفوج الجبال”، لافتًا أن جزيرة العرب هي منشأ الحضارة البشرية.

وتابع :” أن المملكة تعد قارة في حد ذاتها، إذ يوجد بها آلاف المواقع المدفونة، وهذه تحتاج إلى كوادر كثيرة وطاقات عظيمة وأموال وتخطيط.”

واستطرد :”أن هيئة التراث وأكاديميين من أقسام الآثار يقومون بجهد يشكرون عليه، في التنقيب وتحديد المواقع وتسويرها والمحافظة عليها.”

ومن جانبه، أكد أستاذ علم الجيولوجيا أنه يجب على المجتمع أن يحافظ على ما يمتلك من آثار، لأنها إرث حضاري وتاريخي وإنساني يأخذ المملكة إلى عمق التاريخ، ويجعلها في مقدمة من حيث نشوء الحضارة والمدنية فيها.

وأفاد بأن المنطلق الفكري للإنسانية من مكة المكرمة، مُشيرًا إلى أن الحضارات خرجت من جزيرة العرب.”

واختتم حديثه قائلاً:” أن جزيرة العرب هي منشأ الحضارة البشرية، مستشهدًا بالآية القرآنية، «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ”، والمنطق الفكري للإنسان في مكة التي تعد بوصلة الفكر الصحيح.

فيديو | أستاذ علم الجيولوجيا أ.د عبد العزيز بن لعبون: في "الشويحطية" بمنطقة الجوف وجدت آثارا حجرية لإنسان قديم يقدر عمرها بـ1.3 مليون سنة#الراصد pic.twitter.com/kBYQv3FRO9 — الراصد (@alraasd) March 27, 2023

فيديو | أستاذ علم الجيولوجيا أ.د عبد العزيز بن لعبون: لم نتأخر في كشف آثارنا حتى الآن#الراصد pic.twitter.com/TMnR8oBruD — الراصد (@alraasd) March 27, 2023