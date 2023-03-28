وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 1 % عند 32.30 ريال.

وأنهت أسهم تكوين، معدنية، ومسك، وصدق، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 10 %.

وصعد سهم الصناعات الكهربائية، بأكثر من 3 % عند 34.30 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى نحو 40 مليون ريال، وبنسبة 68 %.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 72.50 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والسعودية للكهرباء، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم أسمنت الجنوبية، عند 49.65 ريال (- 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022 إلى 62.6 مليون ريال وبنسبة 36 %.