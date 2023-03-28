ضرب زلزال بقوة 6,1 شمال اليابان اليوم الثلاثاء، وفقاً لما أعلنته مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسُجّلت الهزّة الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا.

وأوضح المعهد الجيولوجي الأمريكي، إن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجة، بينما لم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي.

يذكر أن الخبير الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، حذر أمس الاثنين، من نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس في تغريدة على “تويتر”: “هندسة الكواكب اليوم وغدًا. احترس من نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة”.