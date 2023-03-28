وثقت الكاميرات لقطة مؤثرة من حادث حافلة نقل ركاب تقل مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، في عقبة شعار بعسير.

وأظهرت اللقطة بعض المتعلقات الشخصية بضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأثنين، وأسفر عن وفاة 21 شخصا، وإصابة آخرين.

وكانت الجهات الأمنية أغلقت العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحـادث المروع، فيما نقلت الجـثامين والمصابون إلى المستشفيات، ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحـادث.