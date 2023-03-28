أظهرت لقطات مصورة بعض الناجين من حادث عقبة شعار المأساوي الذي وقع أمس الأثنين، والذي نتج عنه وفاة 21 شخصا.

والتقى مراسل العربية محمد خالد ببعض الناجين من حادث عقبة شعار الذين يتلقون العلاج حالياً في أحد المستشفيات الخاصة في أبها، فيما طمأن أحدهم عن حالته الصحية.

وشرعت الجهات المختصة في صحة عسير في أخذ عينات من الجثث المتفحمة جراء الحادث للتعرف على هويات أصحابها.

وقد نُقلت جميعها إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.