أغلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مدينة بأكملها للبحث عن 653 رصاصة ضاعت بداخلها، فيما كشفت وسائل إعلام كورية، أنه أمر بإغلاق مدينة هيسان، المجاورة للحدود الشمالية مع الصين.

ووفقا لتقرير نشرته قناة الحدث، بحثت السلطات الكورية الشمالية، مدينة هيسان “بيتًا بيتًا” فيها، بهدف العصور على رصاصات ضاعت خلال انسحاب جنود، كان نشرهم منذ عام 2020 لفرض إغلاق الحدود مع الصين ببداية تفشي كورونا.

وأكدت تقارير كورية أن المدينة التي يقطنها 200 ألف شخص، ستظل مغلقة وتخضع للتحقيقات حتى الوصول إلى الرصاصات، وكشف تفاصيل اختفائها، متابعة أن هناك عقوبات ستفرض على مسؤولين في حال لم يتم العثور عليها.