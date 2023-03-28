سرد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، قصة الحديقة القديمة الذي أوقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطويرها للحفاظ على مكانتها التاريخية إرثها العمراني.

وذكر أن ولي العهد كان في طريقه للديوان ولاحظ حديقة قديمة على أحد الطرق الرئيسية فاستفسر منه بشأن ما يتم في هذه الحديقة وما سيتم فيها، فسارعوا لمعرفة ما سيتم في الحديقة وعلموا أن إحدى الجهات الأخرى عندها مشروع تطوير وتحسين قريب من هذه الحديقة فقرروا تطوير الحديقة ضمن المشروع، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc1.

وأضاف أنهم طلبوا من هذه الجهة إرسال تصميم تطوير الحديقة، وقاموا بإرسال الملف الخاص بالحديقة إلى ولي العهد، فسأل ولي العهد عما إذا كانت الحديقة بها عيوب أو نجم عنها مشاكل فأجاب بعدم وجود أي عيوب ومشاكل فوجه ولي العهد بإيقاف تطويرها للحفاظ على إثرها العمراني.

ومن جهته، ذكر أمين محافظة جدة، صالح التركي، إن الحديقة كانت على بحيرة الأربعين واستعانوا بشركةمتخصصة لتطويرها وذهبوا لولي العهد وأطلعوه على ملف تطوير الحديقة فلم يتحمس له وطلب أن يكون كل شيء يطور في جدة أن يكون منبثق من تاريخها.