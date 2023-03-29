قال الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن نادي النصر غائب 25 سنة عن المنصة الآسيوية، وذلك بالنسبة لكأس الكؤوس والسوبر.
وأوضح محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن الهلال قبل وبعد الدعم هو زعيم آسيا، لافتًا إلى أن الهلال 38 نسخة من 45 نسخة في منصة التتويج.
محمد الذايدي : #الهلال 38 نسخة من 45 نسخة في منصة التتويج .. و #النصر غائب 25 سنة عن المنصة الاسيوية !!#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@malthaidy pic.twitter.com/I36klwC8Wi
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 28, 2023
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