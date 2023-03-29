قال الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن نادي النصر غائب 25 سنة عن المنصة الآسيوية، وذلك بالنسبة لكأس الكؤوس والسوبر.

وأوضح محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن الهلال قبل وبعد الدعم هو زعيم آسيا، لافتًا إلى أن الهلال 38 نسخة من 45 نسخة في منصة التتويج.