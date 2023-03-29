قامت شركة “آبل” بإطلاق خدمة “اشتري الآن وادفع لاحقًا” في الولايات المتحدة، والتي تسمح للمستهلكين بالدفع المؤجل مقابل مشترياتهم.

وأفادت الشركة الأمريكية في بيان لها، بأن الخدمة التي تحمل اسم “آبل باي لاتر” سوف تسمح للمستخدمين بتقسيم مشترياتهم إلى أربعة مدفوعات موزعة على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم.

وقالت”آبل” :”أن المستخدمين يمكنهم التقديم على قروض بين 50 و1000 دولار، والتي يمكن استخدامها في المشتريات الإلكترونية.”

وفي السياق، أكدت أنها ستبدأ في دعوة بعض المستخدمين للوصول إلى نسخة قبل الإصدار من خدمة “آبل باي لاتر”.