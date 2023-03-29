قام مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين.

وأكدت وكالة الأنباء أن المملكة وافقت على مذكرة حول منحها صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت مصادر صحفية بأن انضمام المملكة إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.

وأضافت:” أن صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط.”

والجدير بالذكر أن القرار أتى بعد إعلان أرامكو، أمس الثلاثاء، أنها زادت استثماراتها في الصين بعدة مليارات الدولارات من خلال إتمام مشروع مشترك كان مخططًا له في شمال شرق الصين، والاستحواذ على حصة في مجموعة بتروكيماوية خاصة.