بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه في منطقة حائل بالقطاع الشمالي ضخ المياه المحلاة بكمية تبلغ (4,000) متر مكعب شهريًا إلى مركز وتده (192كم جنوب شرق حائل) ضمن مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن ضخ المياه لمركز وتده تم ‏‏عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه بزاخة، ووصولاً إلى المستفيدين بوتده، وذلك ضمن مشروع استكمال المرحلة الثالثة في الخط الرئيسي الذي يتضمنه مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل.

وبيّنت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من (250) مستفيدًا، مشيرةً إلى تنفيذ (52) توصيلة مياه، بالإضافة إلى شبكات مياه بأطوال بلغت (3,990) مترًا طوليًا، وربطها في الخزان العالي بسعة (400) متر مكعب.