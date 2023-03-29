كشف السفير السابق علي عسيري، كيف ساهم كوب شاي ساخن في إنقاذ حياة السفير السعودي علي الفقيدي في اليمن، بعدما دخل عليه مسلح بحزام ناسف وقنابل وهدده بالقتل.

وأوضح علي عسيري، في برنامج “ذات” مع سامي الجابر: “تلقيت اتصالا يفيد أن مسلح دخل على السفير السعودي علي الفقيدي في اليمن”، لافتًا إلى أن المسلح اتصل بالسفير وأخبره أن لديه معلومات ومعه أشياء ولا يريد أن يفتشه الأمن، ولأن السفير كانت نيته حسنة طلب من الأمن عدم تفتيش هذا الشخص.

وأضاف: “عندما دخل الشخص المسلح مكتب السفير وتم إغلاق الباب تبين أن معه حزام ناسف وقنابل وهدده بالقتل في حال عدم تنفيذ مطالبه”، متابعًا: “عندما علمت بما حدث، اتصلت بالسفير وطلبت منه أن يتحدث مع الشخص المسلح بهدوء، ويسأله عن أحوال عائلته كأنه من العائلة، ويتناول الغداء والعشاء معه، لأنه إذا مرت الساعات الأولى يمكن أن يظهر الجانب الإنساني للإرهابي، ويتراجع عن تنفيذ جريمته”.

وأشار إلى أن السفير جلس مع الشخص المسلح منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم التالي، وتطورت العلاقة الإنسانية بينهما وأخبره السفير أنه سيحاول تحقيق مطالبه، مضيفًا: “اليمنيين ساعدونا بقوات من الصاعقة بالتنسيق مع الأمن الدبلوماسي السعودي وتم عمل خطة أمنية وتم إدخال الفطور للسفير والمسلح وقبلها كان الغداء والعشاء”.

وقال أنه عند إدخال الفطور كان رجال الصاعقة يقفون عند الباب وأحدهم ارتدى ملابس خادم وأدخل الفطور، وأحضر كوبين من الشاي ووضع كوب عند السفير ، وعندما وصل إلى المسلح ألقى كوب الشاي الساخن في وجهه وتم السيطرة على الموقف.

كوب شاي ساخن" ساهم في إنقاذ حياة السفير السعودي علي الفقيدي في اليمن"#ذات_علي_عسيري

@SamiAlJaber pic.twitter.com/yzEPmk1oQL — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 28, 2023