أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن الأجواء ستطيب خلال شهر رمضان في السنوات المقبلة

وقال الجروان أنه مع تقدم شهر رمضان نحو 22 ديسمبر، ستقل مدة النهار، وبالتالي تستمر فترة الصوم بالنقصان؛ حيث يتقدم موعد دخول الشهر الفضيل بمعدل شهر ميلادي كل ثلاث سنوات، أو ما يقارب 11 يومًا سنويًّا حسب التقويم الميلادي الشمسي.

وأوضح أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 ديسمبر، هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض.

وأشار إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 يونيو، هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض؛ بينما سيكون رمضان 1454 للهجرة الموافق 2032 هو الأقصر نهارًا؛ حيث سيصل عدد ساعات النهار في الإمارات دون 10 ساعات ونصف .